Белорусский пятиборец Дмитрий Мелях – о причинах ухода из спорта, мечтах и жизненном кредо

Немало великих спортсменов прячутся под белоснежными одеждами спортивных судей. Порой они более титулованные, чем участники соревнований.

Капитан пограничной службы Дмитрий Мелях – участник трех Олимпиад, двукратный чемпион мира и чемпион Европы по современному пятиборью. В его домашней медальной коллекции только около 20 наград самых высоких рангов. Дима мечтал сменить звездную спортивную форму на тренерский секундомер.

Дмитрий Мелях, двукратный чемпион мира по современному пятиборью:

Я надеялся остаться в спорте, помогать команде. Новое руководство посчитало ненужным мое участие в выступлении сборной. Единственный, кто от меня не отвернулся после неудачного старта на Олимпиаде, были пограничники, за что я им очень благодарен.

Теперь Дмитрий – главный тренер спортивной команды пограничной службы. Среди военнослужащих проводятся и чемпионаты мира, и даже Олимпийские игры. И если генералы не выходят на старт, то капитаны и майоры показывают профикласс.

Дмитрий Мелях, двукратный чемпион мира по современному пятиборью:

Если кто-то думает, что это легко, пусть попробует.

Очень часто приходится слышать, что пятиборье – это полумерный вид, какой-то несерьезный, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Дмитрий Мелях, двукратный чемпион мира по современному пятиборью:

Полумерами я не считаю ни себя, ни всех пятиборцев. Так как, конечно, мы проигрываем людям, которые занимаются одним видом спорта (то есть если это бегун, то мы ему проигрываем). Но если попросить бегуна сделать еще что-то, входящее в наш вид спорта, но, однозначно, мы будем на голову сильнее любого вида спорта.

Хорошо получалась верховая езда, бег у меня был не очень сильным, фехтование страдало, так как я очень поздно пришел в этот вид спорта после плавания.

Вот это о том, кто сильнее – пловец или фехтовальщик, лыжник или сноубордист. Пятиборец должен обладать невиданными человеку качествами.

Дмитрий Мелях, двукратный чемпион мира по современному пятиборью:

Это должен быть высокоинтеллектуальный человек, способный управлять ситуацией, управлять своим телом, своими эмоциями. В то же время надо быть взрывным и спокойным.

Если бы 18-летнего пловца Дмитрия, кандидата в мастера спорта не «утащили» пятиборцы, то он отдал бы предпочтение стрелковым видам спорта, хотя борьбой он тоже баловал.

Дмитрий Мелях, двукратный чемпион мира по современному пятиборью:

Пробовал заниматься борьбой самбо. Очень резким надо быть, взрывным и сильным. У меня не получилось, поэтому я начал заниматься плаванием.

Зато получилось встретить большую любовь, родить двух детей и стать настоящим капитаном, правда, сухопутным.

Дмитрий Мелях, двукратный чемпион мира по современному пятиборью:

С семьей мне повезло. Это моя основная опора и поддержка. Конечно, тяжело заниматься спортом и знать, что супруга одна справляется с двумя детьми. Это очень сложно, я понимаю. Она меня выручала в этом плане.

Что же может пожелать еще настоящий мужчина?

Дмитрий Мелях, двукратный чемпион мира по современному пятиборью:

У меня замечательная семья, двое детей. Хотелось бы воспитывать их, чтобы они были порядочными людьми.

Конечно, у такого человека не могут отсутствовать желания, связанные с любимым пятиборьем. Он, скорее, не мечтает, а знает.

Дмитрий Мелях, двукратный чемпион мира по современному пятиборью:

Белорусские пятиборцы могут и должны завоевывать медали для страны.

Жизненное кредо ветерана спорта.

Дмитрий Мелях, двукратный чемпион мира по современному пятиборью:

Мое кредо – никогда не опускать руки, анализировать ситуацию, брать только лучшее и использовать это.

Вот такой он – чемпион-патриот в брекетах, ушедший на спортивную пенсию в свои 35. Но, кто знает, возможно, жизнь готовит Меляху новые горизонты.