Белорусы завоевали 11 медалей и установили 5 рекордов на ЧЕ по пауэрлифтингу в Праге

Новости Беларуси. 24 страны определяли сильнейших на чемпионате Европы по пауэрлифтингу в Праге. Белорусы вернулись с форума с внушительным медальным багажом. В активе наших спортсменов семь больших золотых наград, два серебра, две бронзы и пять рекордов чемпионата. Имена героев узнавала корреспондент программы СТВ-Спорт.

Пауэрлифтинг неискушенные часто путают с армреслингом или культуризмом, хотя ни на первое, ни на второе силовое троеборье не похоже. Скорее оно является базой для всех видов спорта, где спортсмены поднимают железо.

Пауэрлифтинг – это приседание со штангой, жим лёжа и поднятие веса – тяга. Лифтингом (сокращают профессионалы) занимаются и мужчины и женщины. Возраст белорусской национальной команды от 15 до 38 лет.

Наш самый многолетний спортсмен Александр Гринкевич-Судник в весе до 74 килограммов установил три рекорда чемпионата Европы, который суммарно получился мировым.

Александр Гринкевич-Судник, рекордсмен чемпионата Европы по пауэрлифтингу:

На этом чемпионате среди женщин в абсолютку выиграла венгерка 1968 года рождения. То есть в этом плане я еще не слишком возрастной.

Почему женщин притягивают такие виды спорта, науки не известно.Тем не менее именно на хрупкие плечи ложатся большие победы. В весе до 47 килограммов Александра Оченашко в приседаниях установила два рекорда.

Александра Оченашко, рекордсмен чемпионата Европы по пауэрлифтингу:

Моя цель в этом виде спорта – побеждать, побеждать и еще раз побеждать.

Александра не единственная белоруска с золотом. Большие медали украшают и Александру Бурыкину, и Снежану Зубко.

Александра Бурыкина, чемпионка Европы по пауэрлифтингу:

Я планировала установить рекорд мира. Не совсем удалось, но на чемпионате мира в Финляндии я его обязательно установлю.

Снежана Зубко, чемпионка Европы по пауэрлифтингу:

Победу я свою посвящаю нашей команде «Белая Русь». Я очень довольна, что наша страна в таком количестве выехала и показала достойный уровень.

Всего на форуме выступало 13 белорусов. Ребята достойно представили нашу страну с учётом, что в Минске планируется проведение чемпионата мира в 2017 году.

Константин Бурыкин, председатель Белорусской федерации пауэрлифтинга:

Самая главная мотивация – это любовь к своей родине, патриотизм, здоровый образ жизни, пример другим детям, подросткам.

Пауэрлифтинг давно мечтает войти в олимпийскую семью. В 2016 в Рио этот вид будет презентационным, и многие верят, что в Токио будут оспорены первые олимпийские медали по пауэрлифтингу.