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БК «Калев» обыграл «Цмоки-Минск» в Лиге ВТБ со счетом 93:84

01 апреля 2015 06:44
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Новости Беларуси. Баскетболисты столичных «Цмоков» провели очередной поединок в Единой лиге ВТБ. В Таллине подопечные Игоря Грищука встречались с местным «Калевом». Это было первое свидание минчан с эстонским клубом в нынешнем сезоне, и вообще в турнире.

До этого пути оппонентов не пересекались. Эстонцы ведут борьбу за место в плей-офф, и виктория над драконами должна была значительно обезопасить их позиции. Белорусы же собирались довести победную серию до трех матчей. Финальная сирена зафиксировала победу «Калева» – 93:84, сообщили в программе «СТВ-спорт».  

# Баскетбол # Игорь Грищук

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