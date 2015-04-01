БК «Калев» обыграл «Цмоки-Минск» в Лиге ВТБ со счетом 93:84

Новости Беларуси. Баскетболисты столичных «Цмоков» провели очередной поединок в Единой лиге ВТБ. В Таллине подопечные Игоря Грищука встречались с местным «Калевом». Это было первое свидание минчан с эстонским клубом в нынешнем сезоне, и вообще в турнире.

До этого пути оппонентов не пересекались. Эстонцы ведут борьбу за место в плей-офф, и виктория над драконами должна была значительно обезопасить их позиции. Белорусы же собирались довести победную серию до трех матчей. Финальная сирена зафиксировала победу «Калева» – 93:84, сообщили в программе «СТВ-спорт».