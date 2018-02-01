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Выйдут ли баскетболисты «Цмокі-Мінск» в плей-офф Еврокубка FIBA? Матч с черногорским «Морнаром» решит судьбу клуба

01 февраля 2018 10:50
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Баскетболисты столичных «Цмоков» продолжают борьбу за выход в плей-офф Еврокубка FIBA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

31 января белорусский клуб в пятом матче группового этапа обыграл на домашнем паркете венгерский «Сольноки Олай».

Выйдут ли баскетболисты «Цмокі-Мінск» в плей-офф Еврокубка FIBA? Матч с черногорским «Морнаром» решит судьбу клуба-1

Выездная дуэль с этим соперником сложилась для «драконов» просто кошмарно: поражение – 45:79. А вот дома уже белорусы диктовали свои условия. К финальной сирене преимущество минчан составило 25 очков. Итог – 86:61.

Теперь «Цмоков» ждет решающий матч. 7 февраля белорусский полпред примет черногорский «Морнар». Этот поединок и определит судьбу минского клуба в турнире.

# Фотофакт # Баскетбол

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