Белорусы выиграли 5 медалей на ЧМ по шашкам-64

5 наград завоевали белорусы на чемпионате мира по шашкам-64, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У нас полный комплект. Правда, золото лишь одно.

Его удостоился Игорь Михальченко из Волковыска. Международный гроссмейстер в очередной раз доказал, что является фаворитом любого старта. Нынче ему не было равных в быстрой программе. Бронзу в этом же виде принес Андрей Валюк. Он же стал вице-чемпионом в молниеносной игре. Михальченко третий. Также серебро в копилку добавила Мария Таранина. Вчера стартовала классическая программа чемпионата, который завершится 15 сентября. В чемпионате принимают участие 80 спортсменов из 27 стран мира.