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Белорусы выиграли 5 медалей на ЧМ по шашкам-64

09 сентября 2024 18:14
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5 наград завоевали белорусы на чемпионате мира по шашкам-64, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У нас полный комплект. Правда, золото лишь одно.

Белорусы выиграли 5 медалей на ЧМ по шашкам-64-1

Его удостоился Игорь Михальченко из Волковыска. Международный гроссмейстер в очередной раз доказал, что является фаворитом любого старта. Нынче ему не было равных в быстрой программе. Бронзу в этом же виде принес Андрей Валюк. Он же стал вице-чемпионом в молниеносной игре. Михальченко третий. Также серебро в копилку добавила Мария Таранина. Вчера стартовала классическая программа чемпионата, который завершится 15 сентября. В чемпионате принимают участие 80 спортсменов из 27 стран мира.

# Спортивные соревнования

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