Белорус Герасимов пробился во второй круг турнира по теннису в Китае

Егор Герасимов вышел во второй круг теннисного турнира категории 75 в Шэнь-Чжэне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче 1/16 финала он был сильней представителя Казахстана Дениса Евсеева со счетом 6:2, 6:2 и вышел в 1/8. Еще один белорус Николай Голяк уступил французу Теренсу Атману – 1:6, 4:6. И выбыл из дальнейшей борьбы.

Александра Саснович также вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Наньчане. В матче 1/16 финала она нанесла поражение Виктории Хрунчаковой из Словакии со счетом 6:1, 6:3. И теперь в следующем круге встретится с россиянкой Валерией Савиных. На этом же турнире в парном разряде выступала белоруска Лидия Морозова. На стадии 1/8 финала белорусско-польский дуэт Морозова/Питер уступил австралийско-норвежскому тандему Бирел/Эйкери – 6:3, 4:6, 4:10.