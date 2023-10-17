Белорусские хоккеисты Протас и Шарангович сыграли друг против друга в матче НХЛ

Алексей Протас и Егор Шарангович сыграли друг против друга в НХЛ. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз», за который вступает Протас, вырвали победу у дружины Шаранговича «Калгари Флэймз», дожав соперника в серии послематчевых буллитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок в Вашингтоне завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. Егор Шарангович сыграл за «Калгари» в четвертом звене, проведя на льду 10 минут и 53 секунды, сделал два броска, результативностью не отличился, завершив поединок с нулевым показателем полезности. В серии буллитов Егор исполнил свою попытку, но шайба угодила в перекладину и выпрыгнула в площадку. Айс-тайм Алексея Протаса – 8 минут 46 секунд, на его счету 3 броска, и показатель полезности «-1». Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали первую победу в новом сезоне НХЛ и с двумя набранными очками занимают 12-ю позицию в таблице Восточной конференции. «Калгари Флэймз» потерпел второе поражение кряду и с тремя очками на балансе занимают шестое место в Западной конференции.