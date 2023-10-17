«Витебск» вышел в лидеры чемпионата Беларуси по хоккею

Хоккеисты «Витебска» захватили лидерство в турнирной гонке хоккейного чемпионата Беларуси. В поединке очередного тура «Витебск» наведался в гости к «Могилеву» и победил скромно, но убедительно – 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У вратаря дружины-победителя Максима Малютина шатаут, а заброшенные шайбы на свой счет записали Магомед Гимбатов и Евгений Соломонов. «Витебск» набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Действующий чемпиона страны «Металлург» принимал «Химик» и победил – 3:2. Команда из Жлобина идет седьмой, Химик вслед за ними – восьмым. «Юность» прервала пятиматчевую серию поражений от гродненцев, забросив в ворота «Немана» четыре безответные шайбы. Никита Мытник оформил шатаут. «Юность» в турнирной таблице занимает третье место, «Неман» находится на пятой позиции.