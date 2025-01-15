Соболенко вышла в 1/16 финала Australian Open

Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. В поединке второго круга белоруска обыграла Джессику Бузас Манейро из Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет Соболенко взяла довольно уверенно – 6:3. Во второй партии Арина уступала 2:5, но смогла отыграться и вырвала победу со счетом 7:5. Соболенко одержала уже 16 викторий подряд на кортах Мельбурна.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Джессика играла отлично. Я от нее этого не ожидала. Было очень тяжело. Рада, что смогла все-таки взять верх во втором сете. Хотя практически уже сказала себе – отпусти вторую партию. Надо двигаться дальше. Но я смогла перевернуть игру. И очень рада победе, особенно против такой теннисистки, как она.

Она заставляла бороться за каждый розыгрыш. Интересно играть против соперниц, которые не находятся в топе, но близки к нему. Им нечего терять. А это помогает мне улучшать свою игру.

В третьем круге Арина Соболенко сыграет с 42-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании. В Мельбурне белоруска защищает свой титул, Соболенко двукратная чемпионка Australian Open.