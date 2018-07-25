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Белорусский футболист Сергей Кисляк покинул ФК «Иртыш»

25 июля 2018 09:32
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Полузащитник в феврале заключил контракт с командой на один сезон, но был отчислен за низкую результативность, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский футболист Сергей Кисляк покинул ФК «Иртыш»-1

Кисляк является воспитанником академии минского «Динамо». За главную команду «бело-синих» он провел 135 матчей, в которых забил 36 мячей.

Затем в карьере игрока был казанский «Рубин», где белорус провел пять сезонов. Затем полузащитник перешел в турецкий чемпионат, в стан «Газиантеспора», за который провел только 12 поединков.

Белорусский футболист Сергей Кисляк покинул ФК «Иртыш»-4

# Футбол # Сергей Кисляк # Фотофакт

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