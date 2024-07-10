Стал известен календарь Кубка Руслана Салея. Этим турниром открывается новый хоккейный сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды, а их набралось 14, разделены на две группы. Первая дуэль состоится 30 июля. В первую пульку вошли «Юность», «Брест», «Неман», «Авиатор», «Лида», «Динамо-Молодечно» и «Шахтер». Регулярный сезон будет продолжаться до 16 августа. «Финал четырех» пройдет 31 августа и 1 сентября.