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Белорусский экипаж Сергея Вязовича продолжает входить в топ-10 на ралли-рейд «Шелковый путь-2017»

19 июля 2017 06:30
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Новости Беларуси. Продолжается ралли-рейд «Шелковый путь-2017». Лучший результат среди белорусских участников на 10 этапе показал экипаж под управлением Алексея Вишневского. Его МАЗ стал седьмым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский экипаж Сергея Вязовича продолжает входить в топ-10 на ралли-рейд «Шелковый путь-2017»-1

На прохождение трассы протяженностью 360 километров по пустыне Гоби ему понадобилось 3 часа 49 минут. Александр Василевский финишировал сегодня 11-м. Сергей Вязович был 12-м. В общем зачете именно у экипажа Вязовича лучший среди белорусов результат – седьмое место.

# Автомобильные гонки

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