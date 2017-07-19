Белорусский экипаж Сергея Вязовича продолжает входить в топ-10 на ралли-рейд «Шелковый путь-2017»

Новости Беларуси. Продолжается ралли-рейд «Шелковый путь-2017». Лучший результат среди белорусских участников на 10 этапе показал экипаж под управлением Алексея Вишневского. Его МАЗ стал седьмым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На прохождение трассы протяженностью 360 километров по пустыне Гоби ему понадобилось 3 часа 49 минут. Александр Василевский финишировал сегодня 11-м. Сергей Вязович был 12-м. В общем зачете именно у экипажа Вязовича лучший среди белорусов результат – седьмое место.