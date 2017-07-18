Белорусская сборная заняла 14-е место на Молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике
Новости Беларуси. Молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет белорусская сборная завершила на 14-м месте в общекомандном медальном зачете. В активе наших спортсменов – три медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Участник олимпийских игр в Рио Дмитрий Набоков стал победителем континентального первенства в прыжках в высоту. Эльвира Герман в очередной раз заявила о себе, взяв серебро на стометровке с барьерами. А для Кристины Тимановской серебряная награда в спринте стала первым серьезным успехом на международном уровне. 17 июля белорусы вернулись домой.
Кристина Тимановская, серебряный призер Чемпионата Европы по легкой атлетике среди молодежи (U-23):
Еще не осознала, что заняла второе место. Ехала на эту «Европу» с надеждой взять медаль – неважно, какая это была бы медаль – серебро, бронза, золото. Больше склонялась к бронзе, но когда увидела, что я вторая, эмоции просто переполняли. Конечно, потом хотелось взять медаль и на 200 метров. Морально, когда я уже выходила на финал, уже настроилась, что эта медаль моя, но, к сожалению, физических сил чуть-чуть не хватило. Но я не расстраиваюсь.
Дмитрий Набоков, победитель Чемпионата Европы по легкой атлетике среди молодежи (U-23):
После травмы вернулся. Зиму пришлось из-за болезней, различных болячек. Тренер всё делал для того, чтобы я вернулся и показал этот результат. Конечно, не показали то, что планировал. Но то, что выиграл – очень приятно!