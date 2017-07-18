Белорусская сборная заняла 14-е место на Молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике

Новости Беларуси. Молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет белорусская сборная завершила на 14-м месте в общекомандном медальном зачете. В активе наших спортсменов – три медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участник олимпийских игр в Рио Дмитрий Набоков стал победителем континентального первенства в прыжках в высоту. Эльвира Герман в очередной раз заявила о себе, взяв серебро на стометровке с барьерами. А для Кристины Тимановской серебряная награда в спринте стала первым серьезным успехом на международном уровне. 17 июля белорусы вернулись домой.