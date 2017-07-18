Веломногодневка «Тур-де-Франс» возобновится 18 июля после дня отдыха

18 июля после дня отдыха возобновится веломногодневка «Тур-де-Франс». Гонщики преодолеют отрезок протяженностью в 165 километров с вершинами третьей и четвертой категории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в общем зачете лидерство сохраняет британец Кристофер Фрум из команды «Скай». На 18 секунд от него отстает Фабио Ару из Астаны. Совсем рядом, в пределах полуминуты, еще двое – Ромен Бардэ и Ригоберто Уран.

В общем, на протяжении всей этой недели нас ждет захватывающая и интересная борьба. Единственный белорусский участник тура Василий Кириенко занимает в генеральной классификации 120-е место.