Что такое сапсёрфинг и насколько он популярен в Беларуси?

Для сапсёрфинга не нужно волн, достаточно спокойной водной глади рек и озёр. Ну и конечно, не обойтись без специального снаряжения – весла и сапборда, который по размеру больше, чем доска для обычного сёрфинга. Именно поэтому удерживать равновесие на сапборде гораздо проще.

Сапсёрфинг зародился на Гавайях еще в 18-ом веке. Но только несколько лет назад такое необычное катание по воде стало приобретать популярность во всем мире. В Беларуси данный вид спорта и отдыха уже активно развивается.

Пока не попробуешь, не поймёшь, в чём прелесть. Поэтому мы решили научиться управлять чудо-сёрфом незамедлительно.

Инструктаж обязателен перед заплывом. Важно понять, как держаться на сапборде и грести веслом.

Но только на практике можно усвоить полученные знания. Здесь, как выяснилось, главное – почувствовать доску и проявить сноровку. Конечно, вначале без волнения не обойтись, поэтому с первого раза может и не получиться уверенно встать на сапборд. На самом деле, всё не так сложно, как кажется. Кстати, такое катание способно заменить полноценное занятие фитнесом. При движении активно задействован плечевой пояс, спина и пресс. За час интенсивной тренировки сжигается около шестисот калорий.

Сапсёрфингом можно заниматься в любом возрасте. Главное во время таких увлекательных прогулок по воде – полностью расслабиться и получать удовольствие!