Белорусский дуэт выиграл серебро международного финала первенства страны по пулевой стрельбе

Спортивно-стрелковый комплекс имени Маршала Тимошенко принимает открытое первенство Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Конкуренцию нашей молодежи составляют представители России. Во вторник прошли финалы смешанных упражнений с пневматическими винтовками и пистолетами.

Важно отметить и формат турнира. Белорусы, которые проходят в решающий этап, проводят сразу две титульные перестрелки. Лучшие принимают участие в международных финалах, где они спорят за награды с российскими атлетами. В стрельбе из пневматического пистолета наш дуэт – Алина Нестерович и Владимир Шолохов – занял второе место. Борьба с россиянами приносит свои плоды, это заметно и по результатам выступлений юных стрелков.

Иван Нестерович, старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе: За ближайшие два года, в которые мы приняли участие в соревнованиях в Российской Федерации, и они начали посещать наши соревнования, результат наших юниоров вырос в разы. Скамейка запасных сейчас расширилась, очень много перспективных ребят, которые в ближайшем будущем будут формировать национальную команду взрослую. Наша молодежь прилагает максимальные усилия, тот же самый тренерский штаб, как и личные тренеры, которые проделывают максимальную работу, так и тренеры нацкоманды, которые подводят спортсменов к медалям.

Ольга Моисеенко, главный судья соревнований:

Конкуренция очень высокая. Российская Федерация выставляет всегда очень сильную команду, мы боремся с ними, медали мы тоже приносим. Недавно прошли II Игры стран СНГ, наши там тоже хорошо выступили, боролись с россиянами. И вот сейчас у них интрига – мы хотим немного дополнить количество медалей после этих Игр.

Нестерович и Шолохов подтвердили свой высокий уровень и в белорусском финале. Среди земляков они завоевали золото. Соревнования продолжатся в среду, 22 ноября.