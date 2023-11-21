«Играют наши молодые дарования». В Минске проходит первая лига ЧБ по шашкам-64

Широко представлена на соревнованиях молодежь. Юные парни и девушки активно включаются в борьбу и делают свои первые шаги в профессиональный взрослый спорт. Но работа на соревнованиях нашлась и для действующих шашистов. К примеру, абсолютная чемпионка мира Виктория Николаева пробует свои силы на судейском поприще.

Виктория Николаева, судья соревнований: Это очень интересный опыт. Привыкла сама играть, сидеть за доской, но в этот раз судья, и тоже интересно попробовать что-то новое, связанное с шашками. Очень приятно видеть новые лица, новых участников, ребят. Такое потрясающе поколение, которое тоже показывает хорошие результаты, очень интересно наблюдать за какими-то новые идеями, которые они показывают. Очень приятно, что новые ребята достигают все-таки каких-то успехов.

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:

В основном здесь играют наши молодые дарования. Многие из них зарекомендовали себя на международных юношеских стартах, а во взрослых у них еще все впереди. Взрослым немного сложнее играть. У нас в республике очень много мастеров спорта, но многие не могут играть по своей занятости на работе. Здесь играют около пяти мастеров в мужском турнире и три в женском турнире. Так что тоже есть у кого учиться.

Всего в рамках соревнований шашисты проведут девять туров. Последний из которых состоится в воскресенье, 26 ноября. Именно в этот день станут известны имена чемпионов и призеров как у мужчин, так и у женщин.