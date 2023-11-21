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Плавание. Шиманович и Змушко завоевали серебряные награды в чемпионате России

21 ноября 2023 19:25
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В центре водных видов спорта «Невская волна» в Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде. За награды турнира борются представители шести стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Плавание. Шиманович и Змушко завоевали серебряные награды в чемпионате России-1

Участие в стартах принимают и девять белорусских спортсменов. 21 ноября в активе нашей команды две награды. Илья Шиманович завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. Его результат – 56 целых и 55 сотых секунды. Илья уступил победителю Даниле Семьянинову всего 6 сотых. Алина Змушко преодолела дистанцию 50 метров брассом за 29 целых 66 сотых секунды, проиграв чемпионке Евгении Чикуновой 12 сотых.

# Плавание # Фотофакт

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