Сборная Беларуси по футболу встретится с командой Косово

Во вторник, 21 ноября, заключительный матч в квалификации Евро-2024 проведет и сборная Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни сыграют с командой Косово. Стартовый свисток прозвучит в Приштине в 22:45. Для обеих дружин результат этой дуэли не имеет значения. Ведь они уже потеряли все шансы пробиться в финальную стадию.

Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси:

В футболе, как правило, когда команда побеждает, настроение хорошее. Так что могу сказать, что после победы над сборной Андорры у нас также отличное настроение. Готовимся по плану к завтрашней игре, хотим хорошо закончить квалификацию и добиться максимально хорошего результата. Мы понимаем, какая ответственность на нас лежит, и постараемся добиться победы.

Евро пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.