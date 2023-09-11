Белорусский борец Никита Глинчук завоевал золото международного турнира «Мемориал Аксёнова»

В финальной схватке земляк одолел российского спортсмена Никиту Мельникова. Вторую медаль в нашу копилку принес Игорь Ярошевич. В категории до 87 килограммов он завоевал бронзу. Всего в старте принимали участие более 200 спортсменов из Беларуси, России, Армении, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Данный турнир является одним из этапов подготовки борцов к чемпионату мира, который начнется уже 16 сентября в Сербии.