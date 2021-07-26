Участница восьми Олимпиад гимнастка Оксана Чусовитина из Узбекистана объявила о завершении карьеры

Олимпиада продолжает удивлять и переписывать историю. Так, например, баскетболист Лука Дончич в дебютном для своей страны матче показал рекордную результативность, сообщили в программе «СТВ-Спорт»
Олимпиада продолжает удивлять и переписывать историю. Так, например, баскетболист Лука Дончич в дебютном для своей страны матче показал рекордную результативность, сообщили в программе «СТВ-Спорт»
Уже за первую половину игры словенец набрал 31 очко и сделал восемь подборов. Такой показатель является наилучшим за всю историю Игр.
Удивила мировое сообщество и представительница Японии Момидзи Нисия. Спортсменка завоевала золото в скейтбординге. Эта дисциплина впервые представлена на Олимпиаде. Новоиспеченной чемпионке всего 13 лет.
В противовес юной японке – опытная Оксана Чусовитина из Узбекистана. Спортсменке – 46. Игры в Токио для гимнастки восьмые в карьере. Правда, чуда не случилось. Оксана не смогла пройти квалификацию в опорном прыжке, заняв 11 место, и завершила карьеру. Несмотря на неудачное выступление, спортсменке несколько минут аплодировали ее конкуренты из других стран и даже судьи. Чусовитина растрогалась и даже прослезилась перед камерами.