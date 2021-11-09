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Белорусский боксёр Евгений Кармильчик: я пока ещё не до конца осознал, что я призёр ЧМ

09 ноября 2021 21:39
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Новости Беларуси. Белорусские боксеры, которые впервые за 18 лет завоевали две медали чемпионата мира, вернулись на родину, в Гродно. Для них организовали теплый прием в купаловском вузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусский боксёр Евгений Кармильчик: я пока ещё не до конца осознал, что я призёр ЧМ-1

Серебро и бронзу в копилку белорусской сборной принесли Алексей Алферов и Евгений Кармильчик – студенты третьего курса факультета физической культуры Гродненского университета.  

Белорусский боксёр Евгений Кармильчик: я пока ещё не до конца осознал, что я призёр ЧМ-4

Спортсмены с раннего возраста увлечены боксом. Евгений – гродненец, пошел по стопам отца и брата – они занимаются борьбой. Алексей родом из Кореличей.  

Белорусский боксёр Евгений Кармильчик: я пока ещё не до конца осознал, что я призёр ЧМ-7

Евгений Кармильчик, бронзовый призер чемпионата мира по боксу:  
Настраивался просто показать то, что я умею, то, что мы с тренером Волчаном Алексеем Александровичем нарабатывали, и сделать просто все что могу и даже больше. На самом деле я пока еще не до конца понял и осознал, что я призер чемпионата мира.  

Белорусский боксёр Евгений Кармильчик: я пока ещё не до конца осознал, что я призёр ЧМ-10

Специалисты уже называют выступление молодых людей громким достижением белорусского бокса за последние 18 лет. А спортсмены не намерены останавливаться на достигнутом и готовятся к Олимпийским играм, а значит, главные победы у них еще впереди.  

Белорусский боксёр Евгений Кармильчик: я пока ещё не до конца осознал, что я призёр ЧМ-13

Алексей Алферов о серебре на ЧМ по боксу: судьи решили, что американец был лучше, я так не считаю. Подробнее здесь.  

# Мировой бокс # Алексей Алферов # Евгений Кармильчик # Фотофакт

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