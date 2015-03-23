Белорусский биатлон: главные успехи и неудачи сезона-2014/15

Пожертвовать малым ради Большого

Претендент на Большой хрустальный глобус априори считается одним из фаворитов на чемпионате мира. Но в этом сезоне вышло с точностью до наоборот.

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева впервые с 2009 года осталась без наград мирового первенства.

Сама лидер сборной призналась, что чемпионат мира в Контиолахти был самым сложным в ее карьере.

Начали за здравие...

График результатов белорусской сборной в эстафетах похож на кардиограмму. Для нашего девичьего квартета стартовый отрезок сезона прошел на «ура»: два «серебра» и «бронза».

Но во второй половине сезона белоруски всегда оказывались за пределами даже первой пятерки.

Тренерский штаб нашей сборной тасовал спортсменок, пытался найти оптимальное сочетание, неизменными оставались лишь стартер Надежда Скардино и финишер Дарья Домрачева. Но, несмотря на все перестановки, те три медали в начале сезона так и остались единственными.

Вновь на обочине

Пожалуй, сезон-14/15 – один из самых худших сезонов для нашей мужской сборной.

В эстафетах мужчины так и не поднялись выше восьмого места, а лучшим результатом стала десятая строчка на чемпионате мира в Контиолахти. К слову, последний раз в топ-10 на чемпионате мира в мужской эстафете белорусы попали семь лет назад.

«Вот были люди в наше время…»

О смене поколений в мужском биатлоне говорить пока также не приходится.

На минувшем юниорском чемпионате мира наши ребята в личных гонах ни разу не попали даже в «пятерку».

Пока вывод напрашивается один: в ближайшие годы добывать металл высшей пробы, по всей видимости, будут лишь представительницы слабого пола.

Три года не «в цель»

В мировом биатлоне существует такая аксиома: стрельба – не главный козырь Дарьи Домрачевой. В этом плане примечательным стал спринт в Рупольдинге, где белорусская биатлонистка без ошибок прошла оба огневых рубежа.

Именно тогда лидер нашей команды отстрелялась на «0» в личной гонке впервые с 3 марта 2012 года.

До того момента Даша хотя бы раз промахивалась в 65 предыдущих гонках.

Большой Хрустальный глобус. Первый

Трехкратная олимпийская чемпионка, устоявшийся лидер в мировом биатлоне, но еще ни разу не побеждавшая в общем зачете Кубка мира. Не побеждавшая до 22 марта 2015 года. Большой хрустальный глобус был идеей фикс Дарьи Домрачевой. И вот теперь он может занять свое достойное место рядом с тремя золотыми медалями Игр в Сочи.

Примечательно, что Дарья Домрачева вошла в топ-3 спортсменок в истории биатлона по количеству личных медалей на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх, уступая лишь Магадлене Форсберг и Урсуле Дизль.

Дарья Блашко. В погоне за Домрачевой

Буквально за несколько дней юниорского «мира» Дарья Блашко стала известна белорусским болельщикам как новая подрастающая Даша, способная так же прославлять белорусский спорт, как и ее знаменитая тезка Домрачева.

Своим выступлением в «Раубичах» молодая спортсменка заставила с надеждой смотреть в будущее отечественного биатлона, завоевав две золотые медали: в спринте и эстафете.

Один за всех и все за одного

Несмотря на нестабильность и аритмичность в эстафетных гонках, для нашей женской команды этот сезон можно считать успешным.

Женская сборная Беларуси заняла итоговое четвертое место в Кубке наций и получила возможность в следующем сезоне выставлять в гонках Кубка мира максимальное число участниц – шесть.

«Раубичи». Новое лицо

Минувший юниорский планетарный форум в «Раубичах» доказал, что у Беларуси есть хорошие шансы получить этап Кубка мира.

Чемпионат мира среди юниоров был организован на высочайшем уровне, к тому же его посетило рекордное количество болельщиков.

Популярность биатлона в Беларуси может пойти нам на руку в борьбе за право принять у себя «большой биатлон». Но пока календарь этапов Кубка мира уже расписан вплоть до 2018 года.

Темная лошадка

Несмотря на неудачный сезон мужской команды в целом, мы все-таки нашли мотив для похвалы.

Юрия Лядов стал светлым пятном на чемпионате мира в Финляндии.

В Контиолахти Лядов в личных гонках ни разу не выпадал из «двадцатки». В одной из гонок Юрий и вовсе отметился с необычной стороны, по чистому ходу обогнав самого Мартена Фуркада, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Но не будем забывать, что спортсмены – тоже люди, потому помимо лыжни, вакс-комнат, винтовок и огневых рубежей есть еще и жизнь. Потому, подводя итоги сезона, мы хотим поздравить бывшую биатлонистку сборной Людмилу Калинчик с рождением ребенка и пожелать ее семье побольше улыбок и положительных эмоций.

А всеми нами уважаемому Клаусу Зиберту только одного – крепчайшего здоровья и скорейшего возвращения в национальную команду.