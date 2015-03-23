Игрок БК «Цмоки-Минск» Иван Мараш – об обуви, начале карьеры, переезде в Беларусь и настроении команды

О маленьких проблемах больших людей

Найти себе баскетбольную обувь действительно сложно, особенно здесь, в Минске. Если я иду в спортивный магазин и просто вижу обувь своего размера (а это 48,5), просто беру, независимо от цвета и всего остального.

У меня, кстати, не такая большая нога. Есть друзья, у которых размер – 53-54. Вот это уже проблема.

О краткосрочных контрактах в начале сезона

Да, это давило, но я просто продолжал тренироваться, старался делать максимум того, что могу, старался помочь команде. И, я думаю, я проделал хорошую работу в тот первый месяц. Мы проиграли тогда пару игр, которые не должны были проигрывать. Очевидно, после такого нужно было что-то менять.

Мы сменили тренера, новый тренер не знал меня, и было решено подписать контракт на две недели, чтобы он оценил меня. Потом уже меня подписали на весь сезон.

Это смешная история. Такого не было в моей жизни, но все нормально, жизнь непредсказуема: ты никогда не знаешь, что принесет завтрашний день.

О первом профессиональном клубе

«Будучность» – лучший клуб страны. Все ребята в Черногории хотели за него играть, и я, конечно, тоже.

Я был самым молодым в истории игроком взрослой команды – мне тогда было 16 лет.

Здорово, что, несмотря на мой юный возраст, тренер доверял мне много игрового времени. В наши дни немногие молодые игроки имеют такой шанс.

О мотивах перехода в «Цмоки»

На самом деле знал о стране очень немного. Прошлым летом я играл за сборную Черногории в товарищеском матче против белорусской сборной.

Я совсем ничего не знал о чемпионате вашей страны, но знал, что «Цмоки» играют в Лиге ВТБ – одной из сильнейших Лиг в Европе.

И, конечно, меня подкупило то, что мы сможем соревноваться с сильнейшими командами континента – российскими клубами.

Об адаптации в новом клубе

Всегда и везде есть проблема с адаптацией. Взять, например, погоду: прошлый сезон я играл в Бахрейне, и там температура – 30-35 градусов. Там – вечное лето, здесь – вечная зима. Каждый год что-то разное. И чем быстрее ты приспособишься, тем лучше.

О частой смене американских одноклубников

Когда приглашаешь в команду иностранного игрока, стоит узнать его получше.

Не только баскетбольные навыки и умения, но и другие вещи: хороший ли он парень, может ли он, например, понять проблемы, которые есть в клубе.

Финансовые трудности – не редкость, и мы, балканцы, можем это понять, потому что у нас тоже такое бывает. Клубы не платят вовремя, ты оставляешь это в стороне, идешь на площадку и просто показываешь все, что можешь. Американские игроки не очень понимают такую ситуацию – для них все должно быть вовремя – бизнес есть бизнес. Это было забавно для меня, но ничего не поделаешь.

О настроении команды

Мы проиграли несколько игр, в которых не должны были упускать победы. Может быть, выиграй мы тогда – боролись бы сейчас за плей-офф. В начале сезона почти постоянно играли на выезде. И когда ты проигрываешь снова и снова, такая атмосфера гнетет, но когда выигрываешь несколько игр, приходит какой-то позитивный настрой в команду. Я надеюсь, что сейчас, после пары побед, мы сможем показать еще лучшую игру.