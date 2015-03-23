Дарья Домрачева: дорога к Большому хрустальному глобусу через конкуренцию и неверие скептиков

Чемпионат или глобус? Глобус или чемпионат? Что предпочесть – главный старт сезона или сам сезон за исключением мирового первенства? Об этом гадали и поклонники Даши, наверняка рассуждала и сама спортсменка.

В ее завидной коллекции было все: от медалей юниорских топ-турниров до трех золотых медалей сочинской Олимпиады. Недоставало только «хрусталя». Он был желанным. Он был близким. И до марта 2015 оставался недоступным, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Старт сезона у Домрачевой вышел не сильно впечатляющим. Главная конкурентка – финка Кайса Макарайнен – выигрывала практически все.

Скептики в один голос заявляли: история с Нойнер непременно повторится. С этим были в корне не согласны оптимисты и сама Даша. Она не форсировала подготовку. Она не неслась сломя голову за медалями. Она верно, расчетливо и уверенно шла к своей цели, при этом излучая оптимизм после каждой гонки. Неудачи забывались легко.

Но она никогда не купалась в лучах славы. И только она одна знает реальную цену награды. Каждый метр дистанции, каждая отыгранная секунда, каждое ускорение добыты ценой неимоверных усилий, ежедневной кропотливой черновой работы.

Сколько было отстреляно патронов, пролито пота, знает лишь она. Но Домрачева никогда не жаловалась. Она просто профессионально делала свою работу. И награда себя не заставила ждать.

Теперь можно смело утверждать: наша Даша – сильнейшая биатлонистка на планете. Для нее нет ничего невозможного.

Но она, как истинный лидер, не собирается останавливаться. Даша готова и хочет дарить своим поклонникам радость. Она хочет вновь и вновь побеждать. Но не ради славы, а для мирового и белорусского биатлона.