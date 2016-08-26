Белорусских спортсменов 26 августа торжественно проводят на Паралимпийске игры в Рио

Новости Беларуси. С пожеланиями победы. Сегодня, 26 августа, в Минске торжественно проводят белорусскую делегацию на летние Паралимпийске игры в Рио. Церемония пройдет в зале славы Национального олимпийского комитета.

Планируется, что в Бразилии Беларусь представят не менее 25 спортсменов. Среди них представители адаптированной гребли, фехтования, плавания, легкой атлетики и дзюдо.

На старты в Рио собираются именитые спортсмены. Среди них Игорь Бокий – обладатель пяти золотых медалей и одного серебра Паралимпиады в Лондоне, Людмила Волчек, достигшая успехов в адаптивной гребле и лыжных гонках. На счету спортсменки три золота, четыре серебра и три бронзы, завоеванные на Паралимпиадах.

На предыдущих летних Паралимпийских играх в Лондоне наши спортсмены получили 10 медалей, 5 из них высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паралимпийские игры-2016 стартуют в Бразилии 7 сентября.