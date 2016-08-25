«Я, когда вырасту, хочу быть похожа на Вику»: первый день тренинг-кэмпа Виктории Азаренко прошел в Минске

Новости Беларуси. Белорусская теннисная прима Виктория Азаренко сегодняшний день посвятила общению с юниорами. В Минске знаменитая спортсменка открыла двухдневный тренировочный лагерь. Полученные знания ребята смогут воплотить уже завтра на мини-турнире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя каждому здесь о соревнованиях мирового класса возраст позволяет лишь мечтать, но все могут похвастаться: на одном корте рядом с лидером мирового тенниса. Приезда Виктории Азаренко ждали – шутка ли, сама олимпийская чемпионка. Для Лизы из Витебска встреча почти судьбоносная:

Елизавета Кузьмина, участник детского тренировочного лагеря:

Я, когда вырасту, хочу быть похожа на Вику. Быть такой же стремительной, всегда добиваться своих целей.

40 ребят со всей страны – и все не старше 13. Событие для них уникальное. 6 кортов, на каждом из которых юные спортсмены отрабатывают определенный элемент: подача, игра на задней линии или у сетки. На последней секции – самые сложные приёмы: именно тут Вика делится своими секретами, исправляет ошибки и дает советы.

Такой обучающий лагерь, уверены тренеры, достойная база для появления новых звёздных ракеток. Таланты есть, однако, они-то, как известно, и нуждаются в поддержке:

Алексей Никулин, тренер-преподаватель Гомельского центра олимпийского резерва по теннису:

Сфотографироваться или получить слова благодарности. Дети в большом восторге, поэтому, я думаю, в дальнейшем будем ещё больше стараться.

К слову, Виктория в ближайших международных турнирах участия не примет – спортсменка ждёт своего первого малыша. А пока будущая мама своё внимание дарит юным белорусам.

Виктория Азаренко, теннисистка:

Надеюсь, вы будете стремиться дальше к успехам. Представлять Беларусь на более высоких соревнованиях и на Олимпиаде.

Юлия Матяш, СТВ:

А уже завтра все уверенные подачи и секретные приемы от Виктории Азаренко продемонстрируют на этом корте. Второй день тренировочного лагеря – турнир.

А уже после – неформальное общение и автографы с кумиром.