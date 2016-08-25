Юные теннисисты под руководством Виктории Азаренко: в Минске стартовал тренировочный лагерь

Новости Беларуси. В Минске 25 августа стартовал двухдневный тренировочный лагерь по теннису. В нем приняли участие 40 ребят со всей страны, а вот руководила тренировками Виктория Азаренко. Олимпийская чемпионка делилась с детьми секретами мастерства.

Полученные знания ребята смогут воплотить уже завтра – среди них пройдет мини-турнир. Также юных теннисистов ждет неформальное общение с Викторией.

Участники тренировочного лагеря:

Она нам объясняет каждый мяч, который мы ошибаемся, подсказывает.

Она хвалит.

У меня дочь тренируется. Конечно, она очень обрадовалась. И пищала, и кричала. Когда они видят Викторию, они хотят быть самыми лучшими, им хочется сделать все правильно.