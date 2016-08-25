Прямой эфир

Юные теннисисты под руководством Виктории Азаренко: в Минске стартовал тренировочный лагерь

25 августа 2016 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске 25 августа стартовал двухдневный тренировочный лагерь по теннису. В нем приняли участие 40 ребят со всей страны, а вот руководила тренировками Виктория Азаренко. Олимпийская чемпионка делилась с детьми секретами мастерства.

Полученные знания ребята смогут воплотить уже завтра – среди них пройдет мини-турнир. Также юных теннисистов ждет неформальное общение с Викторией.

Участники тренировочного лагеря:
Она нам объясняет каждый мяч, который мы ошибаемся, подсказывает.

Она хвалит.

У меня дочь тренируется. Конечно, она очень обрадовалась. И пищала, и кричала. Когда они видят Викторию, они хотят быть самыми лучшими, им хочется сделать все правильно.

# Виктория Азаренко # Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Бронзовый призёр Олимпийских игр-2016 Джавид Гамзатов: Мечтаю об олимпийском золоте!
25 августа 2016 08:04

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2016 Джавид Гамзатов: Мечтаю об олимпийском золоте!

ФК БАТЭ 25 августа проведет решающий поединок за выход в групповой этап Лиги Европы с «Астаной»
25 августа 2016 06:05

ФК БАТЭ 25 августа проведет решающий поединок за выход в групповой этап Лиги Европы с «Астаной»

Олимпиада-2008: Андрей Рыбаков и Анастасия Новикова лишены медалей
25 августа 2016 05:53

Олимпиада-2008: Андрей Рыбаков и Анастасия Новикова лишены медалей