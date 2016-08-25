Ибрагим Саидов: хочу перевести в Гродно свою семью и делиться опытом с подрастающем поколением

Новости Беларуси. Бронзового призера Олимпийских игр в Рио Ибрагима Саидова 25 августа встречали в Гродно. Последние годы борец тренировался в Принеманском регионе.

Борец во всех смыслах этого слова Ибрагим Саидов благодарен всем, кто в него поверил. И надеется, что его следующая медаль обязательно будет золотая. Уроженец Дагестана продолжит выступать за сборную Беларуси. Теперь он хочет перевести в Гродно свою семью: жену и трех детей.

Ибрагим Саидов, бронзовый призер XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

В Беларуси, можно сказать, самые оптимальные условия. Не знаю, как в других видах спорта, но именно борцы здесь не обделены вниманием. Я хочу свою семью сюда перевести и в дальнейшем делиться опытом со своими болельщиками, подрастающем поколением.

Борец также сделал свой олимпийский выбор. Президентский спортивный клуб от его имени направит 7,5 тысяч рублей на поддержку Гродненской школы высшего спортивного мастерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.