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ДимДимыч и Кобяков. Медийная футбольная команда сыграла против финалистов «Кожаного мяча»

04 сентября 2023 20:38
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Новости Беларуси. Футбола много не бывает. Примерно так в унисон рассуждали организаторы необычного мероприятия, которое состоялось в понедельник в белорусской столице. Это был товарищеский поединок между сборной финалистов «Кожаного мяча» и отечественной медийной командой «Дэ медиа», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ДимДимыч и Кобяков. Медийная футбольная команда сыграла против финалистов «Кожаного мяча»-1

А чтобы получить максимальный общественный интерес, наставляли юных спортсменов популярные блогеры. Такого наплыва публики не всегда можно встретить даже на матчах чемпионата страны.

ДимДимыч и Кобяков. Медийная футбольная команда сыграла против финалистов «Кожаного мяча»-4

Уникальность противостояния была еще и в том, что за детскую команду выступали представители всех 32 дружин, которые сумели квалифицироваться в финал «Кожаного мяча». Правила в данном случае отошли на второй план. Соревновательная часть начнется только во вторник, 5 августа. А в первый день все просто получали удовольствие.

ДимДимыч и Кобяков. Медийная футбольная команда сыграла против финалистов «Кожаного мяча»-7

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Самое главное, приглашая блогеров, и когда они общаются с нашими детками, блогеры тоже обращают внимание на эти виды спорта. Они видят эти горящие глаза, пылающие сердца и тоже начинают играть, в том числе в футбол. Вот это доказательство того, как мы друг друга заражаем спортом. Мы все любим спорт.

ДимДимыч и Кобяков. Медийная футбольная команда сыграла против финалистов «Кожаного мяча»-10

Роман Жук, капитан команды «Штурм» (Узда):
Хочется выиграть, выйти на поле, доказать всем: родителям, родственникам – что не просто так сюда приехали. Доказать Узде, что мы можем играть, можем выигрывать.

ДимДимыч и Кобяков. Медийная футбольная команда сыграла против финалистов «Кожаного мяча»-13

Хочется верить, что хотя бы 10-я часть от собравшихся на трибунах детей в скором времени сделает выбор не в пользу электронных гаджетов, а придет в кружки и секции. А для тех, кому возможно, уже запал в душу футбол сообщим: матчи будут играться со вторника по пятницу. Победителей определят в четырех возрастных группах.

# Футбол # Павел Егоров # Фотофакт

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