ДимДимыч и Кобяков. Медийная футбольная команда сыграла против финалистов «Кожаного мяча»

Новости Беларуси. Футбола много не бывает. Примерно так в унисон рассуждали организаторы необычного мероприятия, которое состоялось в понедельник в белорусской столице. Это был товарищеский поединок между сборной финалистов «Кожаного мяча» и отечественной медийной командой «Дэ медиа», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А чтобы получить максимальный общественный интерес, наставляли юных спортсменов популярные блогеры. Такого наплыва публики не всегда можно встретить даже на матчах чемпионата страны.

Уникальность противостояния была еще и в том, что за детскую команду выступали представители всех 32 дружин, которые сумели квалифицироваться в финал «Кожаного мяча». Правила в данном случае отошли на второй план. Соревновательная часть начнется только во вторник, 5 августа. А в первый день все просто получали удовольствие.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Самое главное, приглашая блогеров, и когда они общаются с нашими детками, блогеры тоже обращают внимание на эти виды спорта. Они видят эти горящие глаза, пылающие сердца и тоже начинают играть, в том числе в футбол. Вот это доказательство того, как мы друг друга заражаем спортом. Мы все любим спорт.

Роман Жук, капитан команды «Штурм» (Узда):

Хочется выиграть, выйти на поле, доказать всем: родителям, родственникам – что не просто так сюда приехали. Доказать Узде, что мы можем играть, можем выигрывать.