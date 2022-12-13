«Динамика положительная». Как проходит повышение квалификации детских хоккейных тренеров?

Новости Беларуси. 90 тренеров и юных хоккеистов из разных регионов Беларуси приехали в Минск на двухдневный кемп по повышению квалификации тренеров-преподавателей, который проходит уже в третий раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основная задача организаторов, а это Белорусская федерация хоккея, обмен опытом регионов и столицы в сфере юношеского спорта. Спикерами мероприятия являются действующие тренеры ведущих клубов страны, включая «Динамо-Минск», а также коучи столичных хоккейных СДЮШОР. Олег Ляшук, представитель динамовской школы, уверен, что необходимо всегда повышать уровень квалификации.

Олег Ляшук, тренер-преподаватель Минской СДЮШОР БФСО «Динамо»: Обучаем ребят, чтобы у нас в дальнейшем не было пропасти в сборных и мы могли закрыть всех наших вратарей нашими воспитанниками. Кемп поможет ребятам нашим, которые приехали на данные сборы, изучить новый материал, который они, может быть, в своих городах не изучили, может, было где-то упущено тренерским штабом. Мы попытаемся здесь в эти краткие сроки помочь им, подсказать, рассказать и чему-то научить.

Леонид Рубан, тренер-преподаватель СДЮШОР «Юность»:

Динамика положительная, тренеры больше открываются друг для друга, хорошее общение идет, позитив в раздевалке, позитив на льду. Цель моя как тренера – воспитать вратаря, который будет играть в сборной.

Теоретический семинар проходит один раз в месяц, один раз в два месяца – практика. Сегодня уже видна положительная динамика проекта, который продлится до мая 2023 года, после состоится итоговый, заключительный кемп.