В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. Как выступают в командах белорусы?

В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи, и белорусские хоккеисты не остаются незамеченными, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, «Нью-Джерси» в составе с Егором Шаранговичем дома обыграли «Айлендерс» – 4:1.
В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи, и белорусские хоккеисты не остаются незамеченными, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, «Нью-Джерси» в составе с Егором Шаранговичем дома обыграли «Айлендерс» – 4:1.
На 16-й минуте форвард забросил первую шайбу за свою команду в этой встрече. Егор начал игру в третьем звене, провел на льду чуть больше 14 минут, нанес четыре броска, сделал один блок и закончил матч с показателем полезности 0.
Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 7 октября.
Свой матч за океаном провел еще один белорус. Владислав Колячонок сыграл в первой паре защитников «Аризоны» против «Далласа». На 52-й минуте противостояния наш соотечественник забросил в меньшинстве, сделал счет – 3:3 и перевел матч в овертайм, где сильнее оказался соперник. Колячонок нанес один бросок и закончил встречу с показателем полезности «0». 29 сентября «койотов» ожидает спарринг против «Анахайма».
Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 7 октября.