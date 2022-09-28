В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. Как выступают в командах белорусы?

В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи, и белорусские хоккеисты не остаются незамеченными, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, «Нью-Джерси» в составе с Егором Шаранговичем дома обыграли «Айлендерс» – 4:1.

На 16-й минуте форвард забросил первую шайбу за свою команду в этой встрече. Егор начал игру в третьем звене, провел на льду чуть больше 14 минут, нанес четыре броска, сделал один блок и закончил матч с показателем полезности 0. Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 7 октября.