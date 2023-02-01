Белорусские волейболистки проиграли российскому «Динамо-Метару» в Молодёжной лиге

Женская молодежная сборная Беларуси продолжает выступление на пятом этапе Молодежной лиги России, который проходит в Челябинске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша команда 1 февраля встретилась с хозяйками турнира – «Динамо-Метар».

Белоруски отчаянно сражались с одним из лидеров лиги. В концовке первой партии завязалась упорная борьба, однако удача была на стороне соперниц. 25:27 – в этой партии белоруски уступили. Эмоциональный спад последовал у наших девушек и во втором сете – проигрыш 17:25. Третья партия проходила в равной борьбе, и ее исход вновь оказался драматичным. К сожалению, в этом сете белоруски уступили – 24:26. Таким образом, женская молодежная сборная Беларуси после 16 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, имея своем активе 27 очков. В ближайшие дни белорусок ждут повторные матчи против «Тюмени-Прибоя» и «Динамо-Метара».