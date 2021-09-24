Белорусские велогонщики стали первыми на международных соревнованиях в Чехии

Новости Беларуси. Белорусы успешно стартовали на международных соревнованиях по велосипедному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусы успешно стартовали на международных соревнованиях по велосипедному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В чешском городе Брно стартовали международные соревнования по велосипедному спорту на открытом треке. Члены национальной команды Республики Беларусь в первый же день отличились своими результатами.
Роман Тишков и Анна Терех поднялись на высшую ступень пьедестала, завершив первыми гонки в парной дисциплине «Медисон». Этот старт является непосредственной подготовкой белорусов к чемпионатам Европы и мира, которые пройдут уже в октябре.