Белорусские велогонщики стали первыми на международных соревнованиях в Чехии

Новости Беларуси. Белорусы успешно стартовали на международных соревнованиях по велосипедному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В чешском городе Брно стартовали международные соревнования по велосипедному спорту на открытом треке. Члены национальной команды Республики Беларусь в первый же день отличились своими результатами.