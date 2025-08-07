Белоруска Алёна Дубицкая победила в толкании ядра на чемпионате России по лёгкой атлетике

7 августа в Казани стартовал открытый чемпионат России по легкой атлетике. В этих соревнованиях принимают участие и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего на дорожки и в секторы Национального стадиона выйдут 35 отечественных атлетов. Первую медаль в копилку сборной принесла Алена Дубицкая. В толкании ядра в первой же попытке она отправила снаряд на 18 метров 21 сантиметр. В итоге этот результат никто не смог превзойти. Алена завоевала золото турнира.

Елизавета Третяк вышла в финал в беге на дистанции 100 метров. Белоруска заняла 6-ю позицию с результатом 11,62 секунды. Никита Жигар в аналогичной дисциплине финишировал 5-м. Время Никиты – 10,44 секунды. Олег Томашевич в толкании ядра завоевал серебряную награду.