В Минске стартовал «Финал четырёх» Республиканской студенческой баскетбольной лиги

Новости Беларуси. Стартовал «Финал четырех» Студенческой баскетбольной лиги среди мужских команд. На базе Республиканского училища олимпийского резерва состоялись полуфинальные игры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче встречались команды Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и Белорусского национального технического университета. После первой половины матча гродненская дружина вела с перевесом в 7 очков – 53:46. После перерыва она нарастила свое преимущество и в итоге одержала победу со счетом 103:84.

Виталий Маклаков, тренер команды ГРГУ:

Это «Финал четырех», говорит само за себя. Четыре сильнейшие команды вузовские страны. Поэтому тут каждая игра кость в кость. Сегодня я доволен своими ребятами. Выиграли уверенно по счету. Наверное, больше хотели, за счет самоотдачи, характера. И, может быть, где-то больше индивидуального мастерства.