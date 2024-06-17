Белорусские спортсмены завоевали 20 медалей в 4-й день Игр БРИКС в Казани

Сегодня, 17 июня, на турнире будут разыграны три комплекта медалей в прыжках в воду – с 3-метрового трамплина у женщин, с 10-метровой вышки у мужчин, и смешанные пары выявят сильнейших в синхронных прыжках с вышки. Также будут проведены предварительные соревнования в теннисе, вольной борьбе и баскетбольному двоеборью.

Так, в утренней сессии в категории до 65 кг в 1/4 финала наш борец Андрей Бекренев победил Рифата Сайботалова из Казахстана (3:2) и вышел в полуфинал. Еще одним участником полуфинальной стадии стал Егор Акулич. В категории до 74 кг он одолел представителя Абхазии Леона Дзкуя со счетом 10:7. Отечественный атлет Нюргун Скрябин был сильней Заида Салихи из Афганистана (7:1) и также вышел в полуфинал.