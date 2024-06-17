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НОК выразил недоумение по поводу списка допущенных на Олимпиаду белорусов

17 июня 2024 10:49
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Национальный олимпийский комитет Беларуси находится в недоумении после ознакомления с первым списком наших атлетов от 15 июня 2024 года, которых МОК пригласил для участия в летней Олимпиаде в нейтральном статусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НОК выразил недоумение по поводу списка допущенных на Олимпиаду белорусов-1

По неизвестным причинам в перечень попали не все белорусские спортсмены, которые прошли проверки и получили лицензии. В нашем олимпийском комитете подчеркнули, что продолжат переговоры с международной организацией и будут бороться за право каждого спортсмена выступить на Играх. Окончательное решение о составе команды будет приниматься совместно с федерациями и атлетами. Приоритет отдадут тем, кто завоевал лицензии.

# Олимпиада 2024

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