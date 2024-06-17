Белорусы завоевали 11 медалей на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде белорусские спортсмены завоевали 11 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день стартов Олег Юреня был вне конкуренции в заезде байдарок-одиночек на 1000 метров. Также первым финишировал отечественный квартет в мужской байдарке на дистанции 500 метров. Ольга Климова одержала победу в каноэ-одиночке на 5000 метров. В этой же дисциплине у мужчин серебро завоевал Иван Потапенко. Юлия Трушкина стала бронзовым призером в заезде каноэ на дистанции 200 метров.