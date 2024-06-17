Англия минимально обыграла Сербию в матче чемпионата Европы по футболу

В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы сборная Англии обыграла Сербию со счетом 1:0. Гол забил Джуд Беллингем на 13-й минуте. Об этом пишет РИА Новости.

Гарри Кейн стал обладателем рекорда среди игроков сборной Англии по числу сыгранных матчей на чемпионатах мира и Европы (23 встречи). В следующий раз сборная Англии встретится с командой Дании, а команда Сербии сыграет со словенцами. Первенство Европы продлится до 14 июля.

При этом из-за событий на территории Украины сборные и клубы России отстранены ФИФА и УЕФА от участия в международных соревнованиях.