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Белорусские спортсмены выступят в финалах ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

23 августа 2024 19:14
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Белорусские спортсмены неплохо проявили себя в первый день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Узбекистане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Пропусками в финалы обзавелись несколько экипажей.

Белорусские спортсмены выступят в финалах ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-1

На 1000 метров из четырех главных заездов в субботу, 24 августа, соотечественники поучаствуют в трех. За медали поспорят Марина Литвинчук, Елена Ноздрева, а также байдарка-двойка. На 500-метровке борьбу за пьедестал поведет смешанная пара байдарочников. Но большинство комплектов наград найдут обладателей в воскресенье. На данный момент в финалы прошли 3 экипажа. Завтра же состоится квалификация на 200 метрах.

# Гребля

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