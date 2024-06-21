«Виктория» стала четырёхкратным чемпионом Беларуси по хоккею на траве среди женских команд

Смолевичская «Виктория» стала чемпионом Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. В финальной серии до трех побед был повержен клуб «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чтобы определить победителя, понадобилось 5 поединков. В решающем противостоянии в основное время соперники не смогли определить чемпиона, сыграв вничью – 1:1. Судьба золотых медалей решилась в серии послематчевых бросков, где точнее оказались девушки из Смолевичей – 2:1. «Виктория» стала четырехкратным чемпионом Беларуси.