Команда Украины вырвала волевую победу над сборной Словакии на Евро-2024

Сегодня, 21 июня, на футбольном чемпионате Европы запланированы три поединка группового этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Дюссельдорфе команда Украины вырвала волевую победу над сборной Словакии со счетом 2:1 и набрала первые три очка. Решающий гол на 80-й минуте забил Роман Яремчук.

В эти минуты в Берлине в рамках группы D поединок проводят дружины Польши и Австрии. Каждой команде после поражений в первом туре жизненно нужна виктория. Именно победа может сохранить шансы на выход в плей-офф. По ходу второго тайма пока ничья – 1:1.

А в 22 часа за досрочную путевку в плей-офф будут бороться лидеры квартета D – сборные Нидерландов и Франции. Этот поединок обещает быть увлекательным и искрометным. Его покажут на канале СТВ.