У белорусов серебро и бронза на играх «Дети Азии». Смотрите, как прошёл соревновательный день

Новости Беларуси. Первый же день финалов с участием белорусов на играх «Дети Азии» принес нам награды. Причем подиумы случились там, где их мало кто ожидал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вначале отличились представители шорт-трека, взяв серебро в смешанной команде, а затем фигурист Василий Бороховский удостоился бронзы. Хронология пьедесталов – у Артема Шукаловича.

Артем Шукалович, корреспондент:

Этот лед стал счастливым для белорусов. На них мало кто ставил. И мало кто в них верил. Но под конец дня они из темной лошадки превратились в серебряную.

Хотя на старте дня были сомнения в его удачном завершении. Индивидуальные забеги закончились ничем. Но ребята проявили истинный командный дух. Принцип «один за всех, и все за одного» сработал. Белорусы – вице-чемпионы игр в смешанной команде. У белорусов появилась первая медаль игр «Дети Азии». Читайте здесь.

Вячеслав Сергеев, старший тренер команды Беларуси по шорт-треку:

В уме держал, конечно. Два пишем, три в уме. Но все равно я держал, потому что даже наши ребята говорят: «Что мы можем? Эстафету мы можем». Я держал в уме, что это возможно. Подробности.

Кузбасс в эти дни буквально живет «Детьми Азии». Про игры знают. Они вовсе не для галочки. И лучшее тому свидетельство – церемония награждения. Она проходит не на спортивных объектах, а в центре города.

Еще более неожиданной получилась бронза в фигурном катании. После обязательной программы наш Василий Бороховский шел пятым. Но он настолько вдохновенно исполнил произвольную программу, что у судей не было ни малейшей возможности снизить баллы. Белорус – с бронзой.