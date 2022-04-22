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Белорусские синхронистки Хондошко и Кулагина завоевали по серебру на чемпионате России

22 апреля 2022 12:11
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Новости Беларуси. Белорусские синхронистки неплохо зарекомендовали себя на открытом чемпионате России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В копилке есть медали практически во всех видах соревновательной программы.

Белорусские синхронистки Хондошко и Кулагина завоевали по серебру на чемпионате России-1

В последний день турнира обладательницей бронзы стала команда. Ее выступление судьи оценили в 178,872 балла. Наш тандем – Василина Хондошко и Дарья Кулагина – взяли по серебру в технической и произвольной композициях. Это позволило занять второе место в генеральной классификации. Также Василина Хондошко трижды поднималась на пьедестал по итогам сольного выступления.

# Синхронное плавание # Василина Хондошко # Дарья Кулагина # Фотофакт

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