Белорусские синхронистки Хондошко и Кулагина завоевали по серебру на чемпионате России

Новости Беларуси. Белорусские синхронистки неплохо зарекомендовали себя на открытом чемпионате России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В копилке есть медали практически во всех видах соревновательной программы.

В последний день турнира обладательницей бронзы стала команда. Ее выступление судьи оценили в 178,872 балла. Наш тандем – Василина Хондошко и Дарья Кулагина – взяли по серебру в технической и произвольной композициях. Это позволило занять второе место в генеральной классификации. Также Василина Хондошко трижды поднималась на пьедестал по итогам сольного выступления.