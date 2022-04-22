Матч Ивашко и Циципаса приятно удивил болельщиков белоруса. Итоги игры

Илья Ивашко едва не преподнес приятный сюрприз на теннисном полутысячнике в Барселоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш спортсмен, несмотря на колоссальную разницу в рейтинге, дал настоящий бой именитому греку Стефаносу Циципасу.

Первый сет довольно прогнозируемо остался за оппонентом – 6:1, а во втором белорус «показал зубы», забрав партию – 6:4. Неплохо выглядел наш земляк и на старте контровой, однако затем более высокий класс соперника все же сказался – 6:1, 4:6, 6:2. Циципас идет дальше, а Ивашко оставляет приятное впечатление своей игрой.

22 апреля второй матч на турнире в Штутгарте проведет Арина Соболенко. Ее оппонентка – Анетт Контавейт. Ожидается, что соперницы появятся на корте в 15:00 по минскому времени.