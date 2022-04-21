В первой партии разгромила, во второй потеряла нить игры. Итоги противостояния Арины Соболенко и Бьянки Андрееску

Новости Беларуси. Арина Соболенко вновь побеждает, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша четвертая ракетка мира вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в Штутгарте.
Новости Беларуси. Арина Соболенко вновь побеждает, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша четвертая ракетка мира вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в Штутгарте.
В матче второго круга была повержена Бьянка Андрееску. Триумф нашей спортсменке дался нелегко. В первой партии Соболенко разгромила соперницу. А вот во второй белоруска потеряла нить игры и позволила канадке перевести встречу в третий сет.
Но в заключительном отрезке противостояния Арина сумела показать всю красоту своего чемпионского характера и вырвать победу с итоговым счетом 6:1, 3:6, 6:2. Дальше нашей теннисистке предстоит сразиться с сильнейшей из дуэта Анетт Контавейт – Екатерина Александрова.