«Все борются до последнего». Как проходит второй тур ЧБ по настольному теннису?

Преимущественно представлены спортивные центры. Однако есть инициативные и креативные любители, которые создают собственные коллективы. Например, мужская дружина «Грибной Рай» из Брестского района прошла отбор в первой, затем – второй лиге, вышла в высшую и теперь на равных сражается с сильнейшими. Правда, все же лидируют те команды, которые представляют специализированные школы и центры. Но борьба в каждом матче упорная и напряженная.

Ростислав Жадько, старший тренер национальной команды по резерву:

Все борются до последнего. Матчи были все напряженные. Уровень, конечно же, если сравнить первый тур и второй, видно, что прибавляют. Особенно молодые. Они готовятся, для них это очень важный старт. И видно, что они становятся сильнее. Если они так же будут активно тренироваться, как они играют в соревнованиях, с таким азартом, то они могут добиться большого успеха, но они должны понимать, что не только во время соревновательного процесса надо выкладываться на 100 %, но также и в тренировке. И видно, что те, кто действительно этого хотят, прибавляют. Поэтому все в их руках, но потенциал есть.