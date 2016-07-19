Белорусские школьники привезли 14 медалей с XVI Всемирной гимназиады

Новости Беларуси. Из Турции с медалями вернулись юные белорусские спортсмены. Там они принимали участие во Всемирной гимназиаде.

Состязание проходило в дни вооруженного столкновения в Турции. Это не могло не повлиять на состояние участников команды. Тем не менее, они держались сплоченно и старались не поддаваться панике. И справились!

Белорусы завоевали 14 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые.

Анастасия Салос, призёр XVI Всемирной гимназиады:

Впечатлений очень много. Соревнования проходили на очень хорошем уровне. Медали дались, конечно, не сильно легко. Тяжелей всего, наверное, мне далось многоборье.

Отметим: Всемирная гимназиада – мультиспортивное состязание среди школьников. Проводится раз в четыре года. В программе соревнований: аэробика, плавание, легкая атлетика, спортивная и художественная гимнастика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.