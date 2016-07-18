Рио-2016. «Чистые атлеты должны иметь право выступить на Олимпиаде» – первый вице-президент НОК Беларуси

Новости Беларуси. Национальный Олимпийский комитет отстаивает право мужской сборной по гребле участвовать в Олимпийских играх. Уже 18 июля Беларусь подала документы в Международный спортивный арбитраж с требованием отменить решение Международной федерации гребли на байдарках и каноэ либо, приостановить его до окончания разбирательств.

Напоминаем: белорусские гребцы, главные претенденты на олимпийский пьедестал в Рио, могут быть не допущены до участия в Олимпиаде. Спортсмены и тренеры отстранены от всех международных стартов на год. Федерация подозревает белорусскую сборную в употреблении допинга. Причём никаких обвинений в адрес спортсменов и олимпийского комитета не поступало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыжков, первый вице-президент Национального олимпийского комитете Беларуси:

В данной ситуации такой общей, знаете ли, нездоровой эйфории в отношении антидопинговых скандалов, многие федерации в настоящее время просто перестраховываются. Чтобы их кто-то не заподозрил в том, что они покрывают какой-то допинг и так далее.

А я вижу здесь и некоторые другие моменты: что под такие кампании очень легко продвигать свои интересы. Переговорный процесс с Федерацией не закончен, равно как и с Международным олимпийским комитетом. Не смотря на вынесенное решение, у нас всё-таки ещё есть надежда каким-то способом склонить Международную федерацию к дополнениям в своё решение. Чистые атлеты должны иметь право выступить на Олимпиаде.

Мы все – борцы с допингом. Сегодня и у нас, и в министерстве спорта чёткая программа борьбы с допингом. Выделены огромные средства, проводится серьёзнейшая профилактическая работа: семинары и так далее. В неё вовлечены все спортсмены, врачи и тренеры. Принято решение, что попавшиеся на допинге, как сказал Президент, «они в этой стране потеряют всё». Поэтому для всех понятие этой темы – серьёзнейшее.